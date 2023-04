Γερμανία: Πυρκαγιά σε αποθήκη στην περιοχή του Αμβούργου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής σε εγκατάσταση αποθηκών στην περιοχή του Αμβούργου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καπνός, που κινείται προς το κέντρο της πόλης, ενδέχεται να περιέχει χημικές ουσίες.

Η γερμανική αστυνομία δεν είναι προς το παρόν σε θέση να αξιολογήσει την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Περί τους 140 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.

🇩🇪 In Hamburg, there was a major fire in the industrial area of the city.



Residents are urged to close windows, turn off ventilation and air conditioning.



The toxic cloud of smoke generated by the fire is moving towards the city, presenting a health hazard.