Στους οκτώ οι νεκροί από την επίθεση στο Αμβούργο

Σε οκτώ ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την χθεσινοβραδινή επίθεση σε χώρο λατρείας των Μαρτύρων του Ιεχωβά, στο Αμβούργο, στη βόρεια Γερμανία, ανακοίνωσε σήμερα (10/3) η γερμανική αστυνομία, σημειώνοντας ότι μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο ύποπτος ως δράστης της.

Αυτός «άνοιξε πυρ στους μετέχοντες σε τελετή» που είχε διοργανωθεί από την κοινότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, διευκρίνισε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ορισμένοι από αυτούς που τραυματίστηκαν από την επίθεση είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης της επίθεσης σε χώρο λατρείας των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο στη Γερμανία πιστεύεται ότι ήταν πρώην μέλος της κοινότητάς τους, ανέφερε το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

Ο δράστης ήταν ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών και δεν ήταν γνωστός στις αρχές ως εξτρεμιστής, σημείωσε το γερμανικό έντυπο, το οποίο επικαλείται πηγές που δεν κατονομάζει. Το Der Spiegel διευκρινίζει επίσης ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με πιστόλι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Αμβούργου δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές και δήλωσε ότι συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

