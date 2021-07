Γερμανία: Συγγνώμη ζήτησε ο υποψήφιος καγκελάριος Λάσετ που γελούσε στον τόπο της καταστροφής

Ο Άρμιν Λάσετ, ο επικρατέστερος υποψήφιος στην κούρσα για τη διαδοχή της καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ στις ομοσπονδιακές βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία, αναγκάστηκε χθες Κυριακή να ζητήσει ξανά συγγνώμη διότι καταγράφηκε να γελάει ενώ ο πρόεδρος της χώρας μίλαγε για τους πληγέντες από τις φονικές πλημμύρες που σάρωσαν τομείς της δυτικής Γερμανίας.

Ο κ. Λάσετ διαβεβαίωσε ότι τον συγκλόνισαν οι συνομιλίες και οι συναντήσεις που έκανε στη διάρκεια περιοδείας στις πληγείσες περιοχές και συμπλήρωσε πως είναι θυμωμένος με τον εαυτό του επειδή γέλασε για μερικές στιγμές – γεγονός για το οποίο βάλλεται με σφοδρότητα.

«Ήμουν στον δρόμο όλη μέρα, έκανα συναντήσεις που αληθινά με συγκλόνισαν. Και γι’ αυτό με ενοχλούν ακόμα περισσότερο αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα» γέλιου, είπε ο κ. Λάσετ στο τηλεοπτικό δίκτυο WDR χθες βράδυ.

«Ήταν ανάρμοστο, δεν είναι εντάξει το να γελάς μια τέτοια στιγμή».

Μέσω Twitter, εξέφρασε επίσης τη λύπη του για την εντύπωση που έδωσε, εξηγώντας πως γέλασε κατά τη διάρκεια συζήτησης.

Φωτογραφίες και βίντεο εικονίζουν τον υποψήφιο της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για την καγκελαρία να γελά ενώ ο ομοσπονδιακός πρόεδρος, ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, μιλά στον Τύπο έπειτα από περιοδεία στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όπου ο Άρμιν Λάσετ είναι κρατιδιακός πρωθυπουργός.

So wie DU #ArminLaschet @ArminLaschet unter Spitznamen #TürkenArmin deutsche #Staatsangehörige bisher verarscht & ignoriert hast, gleich so verarschst DU mit Deinem Lachen die Not ALLER Bürger Deutschlands



Mit DIR CLOWN als potententiellem Kanzler rückt Deutschland in #neo33🤬🤬 https://t.co/wicpv2WAPz pic.twitter.com/m3n8kTTnF6