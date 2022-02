Γερμανία: Τρεις νεκροί από την κακοκαιρία «Υλένια» - Εκτεταμένα προβλήματα στις συγκοινωνίες

Τρεις θανάτους, σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε από τα ξημερώματα χθες Πέμπτη η κακοκαιρία «Υλένια», ενώ σήμερα η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νέα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας που βαπτίστηκε «Ζεϋνέπ».

Στο Όσναμπρουκ, άνδρας έχασε τη ζωή του όταν τρέιλερ που έσυρε αποσυνδέθηκε, προκαλώντας σύγκρουση με φορτηγό. Στη Σαξονία-Άνχαλτ, 55χρονος σκοτώθηκε όταν δέντρο ξεριζώθηκε από τον ισχυρό άνεμο και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, το οποίο ανετράπη εν κινήσει. Με παρόμοιο τρόπο σκοτώθηκε 37χρονος στην Κάτω Σαξονία. Συνολικά, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη από την «Υλένια»: δύο εργαζόμενοι σε οικοδομή στην Πολωνία και δύο τεχνικοί τραυματίστηκαν σοβαρά όταν χτύπησε κεραυνός τον γερανό που χειρίζονταν. Άνδρας στη δυτική Πολωνία σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του.

A hurricane hits Germany! Storm Ylenia brings great destruction: The German weather service on Wednesday issued the second-highest severe weather warning for all of northern and eastern Germany as the country prepares for Storm Ylenia. Storm Ylenia is expected to bring hurricane pic.twitter.com/884FmO08mE