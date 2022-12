Για πέμπτη νύχτα η Αμερική σε κατάσταση πολικού κυκλώνα

Η «χιονοθύελλα του αιώνα» συνεχίζει να σαρώνει για πέμπτη μέρα τις ΗΠΑ, όπου ολόκληρες περιοχές έχουν σκεπαστεί από το χιόνι και ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να αυξάνεται διαρκώς.

Ο κυκλώνας Elliott πάγωσε τα πάντα στο πέρασμά του, ρίχνοντας τις θερμοκρασίες αρκετά κάτω από το μηδέν και εγκλωβίζοντας ανθρώπους σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Drone video from New York State Police shows an Erie Co., NY neighborhood digging out from feet of snow. At least 27 people died in Erie Co. in what NY Gov. Kathy Hochul describes as the "most devastating storm in Buffalo's long storied history..." pic.twitter.com/IQJlmo2bh6