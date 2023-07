Για πέμπτη νύχτα συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις στη Γαλλία

«Πιο ήσυχη» σε σύγκριση με τις προηγούμενες ήταν η νύχτα που πέρασε στη Γαλλία, υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποφασιστική δράση της γαλλικής αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε 427 προσαγωγές σε όλη τη χώρα.

Μετά την κηδεία του 17χρονου Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, άρχισαν να φαίνονται σημάδια εκτόνωσης της έντασης.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν βρισκόταν μέχρι τις 02:30 (τοπική ώρα, 03:30 ώρα Ελλάδος) στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Παρίσι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, σύμφωνα με το BFMTV.

Στη Μασσαλία, όπου τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες, οι δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν την επανάληψη του ίδιου σκηνικού. Προσήχθησαν 65 ύποπτοι, ενώ αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί αστυνομικών.

Στο Παρίσι, η αστυνομία προχώρησε σε 126 προσαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων, αποτρέποντας συγκεντρώσεις για τις οποίες υπήρχαν εκκλήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Μικρές ομάδες μαυροφορεμένων νεαρών παρέμειναν στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να προκληθούν έκτροπα.

