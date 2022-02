Για πρόκληση θερμού επεισοδίου κατηγορούν οι ρωσόφωνοι το Κίεβο - Δορυφορικές εικόνες από τα σύνορα

Κατηγορίες εναντίον του ουκρανικού στρατού εξαπέλυσαν οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές αντάρτες στην Ανατολική Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, οι ρωσόφωνοι που ελέγχουν περιοχή στην Ανατολική Ουκρανία κατηγορούν τους Ουκρανούς στρατιώτες ότι άνοιξαν πυρ τέσσερις φορές με όλμους και εκτοξευτήρες ρουκετών, μέσα σε διάστημα 24 ωρών, σε εδάφη που ελέγχουν, κατά παράβαση των συμφωνιών που αποβλέπουν στον τερματισμό της σύρραξης, προσπαθώντας μάλιστα να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Εκπρόσωποι της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν όλμους, εκτοξευτήρες ρουκετών και πολυβόλα σε τέσσερα ξεχωριστά περιστατικά σήμερα Πέμπτη.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν παραβιάσει κατάφωρα το καθεστώς εκεχειρίας χρησιμοποιώντας βαρέα όπλα, τα οποία, βάσει των συμφωνιών του Μινσκ, θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί», τόνιζε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον Γιαν Λεστσένκο, επικεφαλής της λαϊκής πολιτοφυλακής του Λουχάνσκ, «τις τελευταίες 24 ώρες η κατάσταση στη γραμμή επαφής έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Ο εχθρός, υπό την άμεση εντολή της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας του Κιέβου, προσπαθεί να κλιμακώσει τη σύγκρουση».

Παράλληλα, η λαϊκή πολιτοφυλακή της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ ανακοίνωσε σήμερα ότι μονάδες της απάντησαν σε πυρά που δέχθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Το Κίεβο αρνείται τις κατηγορίες των ρωσόφωνων και τους κατηγορεί για επίθεση με οβίδες

Συγκεκριμένα, ο ουκρανικός στρατός διέψευσε σήμερα ότι στοχοθέτησε τους ρωσόφωνους αυτονομιστές αντάρτες στην Ανατολική Ουκρανία, κατηγορώντας τους μάλιστα ότι εκείνοι είναι που έριξαν οβίδες εναντίον ενός χωριού στην επαρχία Λουχάνσκ με αποτέλεσμα να πληγεί ένα νηπιαγωγείο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

«Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις μας δέχθηκαν από απαγορευμένα όπλα, περιλαμβανομένων πυροβόλων 12 χιλιοστών, τα ουκρανικά στρατεύματα δεν απάντησαν στα πυρά», δήλωσε στο Reuters ο υπεύθυνος Τύπου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσο σοβαρά είναι αυτά τα περιστατικά και προς το παρόν δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την Ουκρανία ή τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ο οποίος παρακολουθεί την κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία, αλλά τις τελευταίες ημέρες έχει αποσύρει κάποιους από τους παρατηρητές του από την περιοχή.

Τέτοιου είδους περιστατικά έχουν σημειωθεί πολλές φορές τα τελευταία οκτώ χρόνια, αλλά αυτό σημειώνεται σε μια περίοδο που η Ρωσία κατηγορείται ότι έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες στα σύνορά της με την Ουκρανία και έχει αποσύρει κάποιους από τους παρατηρητές της τις τελευταίες ημέρες.

Ποιος λέει την αλήθεια;

Οι αλληλοκατηγορίες δίνουν και παίρνουν μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με παραβιάσεις στη συμφωνία εκεχειρίας και στη χρήση βαρέων όπλων, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο για το ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως σήμερα ακούστηκε ο ήχος από οβίδες πυροβολικού κοντά στο αεροδρόμιο του Ντονέτσκ και το Ελενόβκα, ένα χωριό στην επαρχία αυτή της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσόφωνων αυτονομιστών ανταρτών, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Διαψεύδουν τη Μόσχα οι δορυφορικές εικόνες

Πάντως, οι νέες δορυφορικές εικόνες της ιδιωτικής εταιρείας Maxar των τελευταίων 48 ωρών συνεχίζουν να δείχνουν αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στη Λευκορωσία, στην Κριμαία και στη Δυτική Ρωσία, κάτι που διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί απόσυρσης στρατευμάτων.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus https://t.co/48h7q37h7C via @ChristopherJM pic.twitter.com/YPBbE7PhsW