Για πρώτη φορά οι New York Times χωρίς ανταποκριτή στη Ρωσία

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εφημερίδα New York Times δεν θα έχει ανταποκριτή στη Ρωσία. Αυτό ανακοίωσε μέσω twitter την Τρίτη ο πρώην αρχισυντάκτης της αμερικανικού έντυπου στη Μόσχα, εκφράζοντας «περίλυπος την ανάκληση των δημοσιογράφων» από τη ρωσική πρωτεύουσα.

«Ούτε στα βάθη του Ψυχρού Πολέμου ούτε κατά τη σοβιετική δικτατορία, ποτέ δεν συνέβη αυτό» είναι το σχόλιο του Cliff Levy, ο οποίος κοινοποιεί την ανακοίνωση του βοηθού γενικού διευθυντή της εταιρείας:

Even in the depths of the Cold War, under the Soviet dictatorship, this never happened. https://t.co/wNuw9yUgxT