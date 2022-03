Γυναίκες απαρτίζουν το 15% του ουκρανικού στρατού

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα, και στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες που έχουν ενδυθεί τη στρατιωτική στολή πολεμώντας υπερασπιζόμενες την πατρίδα τους.

Όπως ενημερώνουν, μάλιστα, οι στρατιωτικές πηγές της Ουκρανίας, πάνω από το 15% του τακτικού στρατού που υπερασπίζεται τη χώρα είναι γυναίκες, αναφέροντας ακόμη πως είναι αδύνατον να καταμετρηθούν οι απλές γυναίκες που αντιστέκονται με κάθε τρόπο στους εισβολείς.

According to the latest survey, more than 15% of the regular Ukrainian army are women.



Number of those who defend Ukraine now in a different way is impossible to count.



