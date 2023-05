Γουατεμάλα: Σε εκρηκτική δραστηριότητα το ηφαίστειο Φουέγο – Απομακρύνθηκαν εκατοντάδες κάτοικοι

Αρκετές εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και δρόμος έκλεισε χθες Πέμπτη στη Γουατεμάλα, αφού εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το ηφαίστειο Φουέγο, σε σχετικά μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα, το πιο ενεργό σε όλη την κεντρική Αμερική, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία.

WATCH 🚨 Guatemala begins evacuations as Fuego volcano erupts, spews huge clouds of ash over farms and towns not far from the capital city.



