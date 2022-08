Γουατεμάλα: Εξάρθρωση μεγάλου δικτύου διακίνησης ανθρώπων προς τις ΗΠΑ

Η εισαγγελία της Γουατεμάλας ανακοίνωσε την Τρίτη την εξάρθρωση δικτύου διακίνησης ανθρώπων με προορισμό τις ΗΠΑ και τη σύλληψη 19 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων που καταζητούνται από δικαστήριο του Σαν Αντόνιο, στο Τέξας.

Το κύκλωμα αυτό επιδιδόταν «συστηματικά στη στρατολόγηση» και «στη μεταφορά» κυρίως μεταναστών από τη Γουατεμάλα που ήθελαν να μπουν παράνομα στις ΗΠΑ, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της εισαγγελικής διεύθυνσης που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων, ο Εστουάρδο Κάμπο.

«Εκτιμάται ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα δίκτυα που δρούσε» στη Γουατεμάλα, είπε ο εισαγγελέας.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπήρξε συνεργασία της αστυνομίας με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας στη διεξαγωγή της επιχείρησης.

