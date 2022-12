Γκρέτα Τούνμπεργκ: Διαδικτυακή κόντρα με τον Άντριου Τέιτ στο Twitter

Διαδικτυακή κόντρα στο Twitter ξέσπασε μεταξύ του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή του kick-boxing και νυν influencer Άντριου Τέιτ και της νεαρής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Αυτή τη φορά, ο πρώην πρωταθλητής του kick-boxing αποφάσισε να τα βάλει με τη γνωστή ακτιβίστρια, καθώς σε ανάρτησή του στο Twitter καυχήθηκε για τα 33 αυτοκίνητά του και τις τεράστιες εκπομπές ρύπων που εκπέμπουν.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Δώσε μου διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να μπορέσω να σου στείλω μια πλήρη λίστα με τη συλλογή αυτοκινήτων μου και τις αντίστοιχες τεράστιες εκπομπές ρύπων που εκπέμπουν».

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU