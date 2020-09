Γκρέτα Τούνμπεργκ: Δωρεά 150.000 ευρώ σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αφρική

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ θα καταβάλει 150.000 ευρώ σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη στήριξη "ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης στην Αφρική", μέσω του ιδρύματός της που δημιουργήθηκε πρόσφατα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, η ΜΚΟ που ειδικεύεται στην ηλιακή ενέργεια Solar Sister, καθώς και η μη κυβερνητική οργάνωση Oil Change International, θα λάβουν η καθεμία το ποσό των 50.000 ευρώ.

"Αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία επηρεάζει όλους μας. Όμως όλοι δεν υποφέρουν με τον ίδιο τρόπο", δήλωσε η διάσημη έφηβη σε ανακοίνωση. "Η Αφρική πλήττεται δυσανάλογα από την κλιματική κρίση, ενώ συμβάλλει σε αυτή στο μικρότερο βαθμό", ανέφερε.

My foundation will donate €150,000 to the Red Cross & Crescent, Oil Change Int’l and Solar Sister for their work supporting people across Africa.

Communities in Africa are the most affected by the climate crisis despite having contributed to it the least. https://t.co/YAvFKqOrFr pic.twitter.com/wWX7NEk7hC