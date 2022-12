Γρίπη των πτηνών: Σχεδόν 22.000 θαλασσοπούλια νεκρά στο Περού

Σχεδόν 22.000 θαλασσοπούλια, στη μεγάλη πλειονότητά τους πελεκάνοι, πέθαναν εξαιτίας της γρίπης των πτηνών H5N1 στο Περού, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι Αρχές.

Προηγούμενος απολογισμός που είχε δημοσιοποιήσει η Εθνική Υπηρεσία Δασών και Πανίδας (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR) έκανε λόγο για 16.000 θαλασσοπούλια νεκρά.

Η Εθνική Υπηρεσία Αγροτικής Υγείας (Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA) κήρυξε συναγερμό για 180 ημέρες την περασμένη εβδομάδα, όταν επιβεβαιώθηκαν τρία κρούσματα της εξαιρετικά μολυσματικής γρίπης των πτηνών H5N1 σε πελεκάνους.

