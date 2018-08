H Aυστραλία απαγορεύει την είσοδο στη χώρα στην Τσέλσι Μάνινγκ

Η Αυστραλία άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα επιτρέψει την είσοδο στη χώρα στην Τσέλσι Μάνινγκ , τη διεμφυλική πρώην πληροφοριοδότρια του WikiLeaks, η οποία σκοπεύει να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι διοργανωτές του.Η πρώην στρατιωτικός Τσέλσι Μάνινγκ, μέχρι πρότινος Μπράντλεϊ Μάνινγκ, καταδικάστηκε το 2013 από αμερικανικό στρατοδικείο σε 35 χρόνια κάθειρξη επειδή διέρρευσε στον WikiLeaks περισσότερα από 700.000 διαβαθμισμένα έγγραφα σχετικά με τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Η Μάνινγκ εξέτισε ποινή επτά ετών προτού της δώσει χάρη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.Την Κυριακή είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο στην Όπερα του Σίδνεϊ, ενώ επρόκειτο να παραστεί και σε άλλες εκδηλώσεις στη Μελβούρνη και το Μπρέσμπεϊν.Η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει αποφύγει να σχολιάσει την υπόθεση, όμως το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε στον Τύπο ότι μπορεί να μην εγκρίνει την έκδοση βίζας σε πρόσωπα που έχουν «βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο».Η Σούζι Τζαμίλ, της οργάνωσης Think Inc που συντονίζει την επίσκεψη της Τσέλσι Μάνινγκ στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, δήλωσε ότι έλαβε «μια γνωμοδότηση να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μην δοθεί» στην Μάνινγκ άδεια εισόδου στην Αυστραλία.«Απογοητευτήκαμε βαθιά όταν ενημερωθήκαμε ότι το υπουργείο Εσωτερικών υιοθέτησε αυτή την προσέγγιση», επεσήμανε η Τζάμιλ εξαίροντας «τις καταπληκτικές ιδέες» και «τις απόψεις» της πρώην στρατιωτικής αναλύτριας που έγινε γυναίκα στη διάρκεια της φυλάκισής της.Η Think Inc «θα κάνει χρήση όλων των ένδικων μέσων» και ελπίζει ότι τελικά οι Αυστραλοί θα μπορέσουν «να ακούσουν τη Μάνινγκ να μιλά για ζωτικής σημασίας θέματα, όπως η εμπιστευτικότητα των δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και τα δικαιώματα των διεμφυλικών».Μετά την περιοδεία της στην Αυστραλία η Τσέλσι Μάνινγκ πρόκειται να μεταβεί στη Νέα Ζηλανδία.