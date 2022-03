H Ευρώπη δεν επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Χωρίς νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ολοκληρώθηκαν οι Σύνοδοι Κορυφής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίους ηγέτες εμφανίζονται διχασμένοι στο εν λόγω ζήτημα, καθώς από τη μία πλευρά προάγουν την επιβολή νέων κυρώσεων, από την άλλη θεωρούν πως πρέπει να δοθεί βαρύτητα στις ήδη επιβληθείσες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο των ηγετών του NATO και της G7, ότι οι ισχυροί της Δύσης είναι έτοιμοι να επιβάλουν νέες κυρώσεις σε βάρος τη Ρωσίας εάν κριθεί αναγκαίο.

Ακόμα, μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους χαρακτήρισε ως «πολύ αποτελεσματικές» τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι η απόφαση να μην περιληφθούν οι εισαγωγές ενέργειας σε αυτή τη δέσμη μέτρων ήταν εσκεμμένη.

Κατά την άφιξή του στη Σύνοδο, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε είχε προϊδεάσει για το ενδεχόμενο μη επιβολής νέων κυρώσεων, λέγοντας πως οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της Συνόδου.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της πρώτης μέρας της Συνόδου Κορυφής ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, ενώ θα συνεχιστούν το πρωί της Παρασκευής, με το ενεργειακό στο προσκήνιο.

We, G7 partners, are determined to further align our sanctions against Russia and make sure they are strictly enforced.



To dry out the resources used by Putin to finance his war, we will allow no circumvention.⁰

And we are ready to take more measures if needed. pic.twitter.com/tlWkim0VSf