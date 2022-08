H Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν με ροκ εμφάνιση σε φεστιβάλ

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν εντυπωσίασε για ακόμα μια φορά με το στιλ και την εμφάνισή της στο φεστιβάλ Flow στο Ελσίνκι.

Η νεαρή πολιτικός ήταν ντυμένη με ένα φόρεμα λίγο πάνω από το γόνατο το οποίο ήταν στολισμένο με παγιέτες και είχε βάλει στη μέση στενή δερμάτινη ζώνη. Το λουκ συνόδεψε με μαύρα μποτάκια, μικρό τσαντάκι φάκελο και γυαλιά ηλίου.

Prime Minister of Finland, Sanna Marin (left) at Flow festival in Helsinki

Source: Instagram pic.twitter.com/aW6jrthCgz