H νέα εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ - Άφησε τις ξανθές ανταύγειες

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη χθεσινή εμφάνισή του στον Λευκό Οίκο, εξέπληξε τους πάντες με τη νέα του εμφάνιση, υιοθετώντας ένα εντελώς φυσικό look στα 74 του χρόνια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η νέα αυτή αλλαγή σχολιάστηκε ιδιαίτερα στα social media, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αποχωρίστηκε τις πορτοκαλί - ξανθές του ανταύγειες αφήνοντας να αναδειχθούν τα γκρίζα του μαλλιά.

Ίσως ο κορωνοϊός, ίσως και η πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, να κάνουν ακόμη και τον Τραμπ να συνειδητοποιεί πως το μαλλί είναι τελικά το λιγότερο...

Ίσως πάλι -σύμφωνα με όσα λένε οι κακές γλώσσες- να έγινε σκόπιμα αυτό, καθώς ο ίδιος θέλησε να μιμηθεί τον αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν.

White Hair Day On The Left...Yellow On The Right...!?! #TrumpPressConference #TrumpIsANationalDisgrace #Trump #DonaldTrump pic.twitter.com/9rZocWa4IZ