Η Virgin Galactic προσφέρει στο ευρύ κοινό εισιτήρια για ένα διαστημικό ταξίδι αξίας 450.000 δολαρίων

Η εταιρεία διαστημικού τουρισμού Virgin Galactic ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προσφέρει στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να αγοράσει ένα εισιτήριο, στην τιμή των... 450.000 δολαρίων, προκειμένου να περάσει λίγα λεπτά στο Διάστημα.

Οι πρώτες πτήσεις που θα μεταφέρουν πελάτες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα τέλη του 2022, είχε προηγουμένως ανακοινώσει η εταιρεία, που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Εισιτήρια είχαν ήδη βγει προς πώληση από τον Αύγουστο, όμως τα είχαν κλείσει έως σήμερα για πελάτες που είχαν ήδη εγγραφεί σε λίστα αναμονής. Τον περασμένο Νοέμβριο, η Virgin Galactic ανακοίνωσε πως είχε πουλήσει 100 εισιτήρια στην τιμή των 450.000 δολαρίων.

Αυτά προστίθενται στα 600 εισιτήρια που είχαν ήδη πωληθεί μεταξύ 2005 και 2014 έναντι μικρότερης τιμής (μεταξύ 200.000 και 250.000 δολαρίων).

Η δυνατότητα πλέον να εγγραφεί κανείς δίνεται σε όλους από αύριο Πέμπτη, γνωστοποίησε η Virgin Galactic σε δελτίο Τύπου. Μια προκαταβολή ύψους 150.000 δολαρίων θα πρέπει να καταβληθεί.

Το ταξίδι, το οποίο διαρκεί 90 λεπτά συνολικά, μαζί με τη διάρκεια της ανόδου, αναμένεται να ξεκινήσει από τη διαστημική βάση Spaceport America στην έρημο του Νέου Μεξικού, έπειτα από «πολλές ημέρες» εκπαίδευσης.

