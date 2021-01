«Ή θα μείνεις στην ιστορία ως πατριώτης ή θα μείνεις ως μ@@@ί»

Έπειτα από τρία χρόνια και 11 μήνες στην «καλή πλευρά» του Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε η στιγμή της αλήθειας για τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς. Μετά από τόσες στιγμές, γράφουν οι New York Times, που ο αντιπρόεδρος αναγκάστηκε να καταπιεί την υπερηφάνειά του και να καταφύγει σε στρατηγική σιωπή, για να διατηρηθεί η καλή του σχέση με τον πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά τον έβρισε.

Ο Τραμπ εξοργίστηκε επειδή ο Πενς αρνήθηκε να επιχειρήσει να ανατρέψει τις εκλογές. Σε μια σειρά συναντήσεων, ο πρόεδρος τον είχε πιέσει αδιάκοπα και σε υψηλούς τόνους, σύμφωνα με τους New York Times. Τελικά, λίγο πριν ο αντιπρόεδρος κατευθυνθεί προς το Καπιτώλιο για να επιβλέψει την καταμέτρηση των εκλογών την περασμένη Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την κατοικία του για να τον πιέσει για τελευταία φορά.

«Μπορείς είτε να μείνεις στην ιστορία ως πατριώτης», του είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν σχετικά με τη συνομιλία, «ή μπορείς να μείνεις στην ιστορία ως μ@@@ί» (“You can either go down in history as a patriot, or you can go down in history as a pussy.”)

Η διαμάχη αυτή μεταξύ των δύο υψηλότερων εκλεγμένων αξιωματούχων των ΗΠΑ συνεχίστηκε έπειτα με δραματικό τρόπο, καθώς ο αντιπρόεδρος είχε το δικαίωμα επικαλούμενος την 25 τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος να καθαιρέσει τον πρόεδρο. Ο Πενς αρνήθηκε και πλέον περνά στο Κονκρέσο η δυνατότητα αυτή.

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς ξεκαθάρισε σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη Δημοκρατική βουλευτή Νάνσι Πελόζι, ότι εναντιώνεται στην επίκληση της 25ης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος για να απομακρυνθεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμά του, επτά ημέρες πριν από το πέρας της θητείας του.

«Δεν πιστεύω ότι αυτή η πορεία δράσης είναι προς το συμφέρον του έθνους μας ή ότι συμμορφώνεται προς το Σύνταγμά μας», ανέφερε ο κ. Πενς στην επιστολή, κρίνοντας πως εάν προχωρούσε θα δημιουργείτο «φρικτό προηγούμενο» από νομική άποψη.

Πηγή: The New York Times