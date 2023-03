Η αγανακτισμένη Γαλλία κατεβαίνει στους δρόμους - Δείτε live τις διαδηλώσεις στο Παρίσι

Για ακόμη μια φορά εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι διαδήλωσαν σήμερα σε περισσότερες από 200 πόλεις και κωμοπόλεις διαμαρτυρόμενοι για το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, το οποίο μεταξύ άλλων ορίζει ότι η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται στα 64 χρόνια από τα 62 που ήταν μέχρι σήμερα.

Η κυβέρνηση Μακρόν σώθηκαν στο... παρά 9. Εννέα ψήφοι ήταν αρκετές για να δώσουν την οριακή επιβίωση στην κυβέρνηση Μακρόν, καθώς τόσες έλειπαν για να περάσει η διακομματική πρόταση μομφής που κατέθεσε η ομάδα LIOT για το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία.

Οι πολέμιοι, όμως, της μεταρρύθμισης κλήθηκαν από τα συνδικάτα να κατέβουν στους δρόμους και να απήργησαν, για ένατη φορά από την 19η Ιανουαρίου και για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο από την υιοθέτηση του νομοσχεδίου.

Paris, France 🇫🇷



“If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face— forever.”



~ George Orwell, 1984 pic.twitter.com/GhVpUEcWai — James Melville (@JamesMelville) March 23, 2023

Περισσότερες από 300 διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί σήμερα στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας.

Paris on fire🇫🇷



The French People have had enough of WEF BS🔥🔥🔥pic.twitter.com/1ZfpJoMYGv — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) March 23, 2023

Πολλοί διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν πλακάτ κατά του προέδρου Μακρόν και της πρωθυπουργού Μπορν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνδικάτων, οι διαδηλώσεις ήταν ογκώδεις και μεγαλύτερες από αυτές της προηγούμενης εβδομάδας. Το συνδικάτο CGT ανακοίνωσε ότι πάνω από 800.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στους δρόμους του Παρισιού.

Στη Λυών, τα συνδικάτα ανακοίνωσαν την συμμετοχή 55.000 διαδηλωτών στις συγκεντρώσεις. Ενδεικτικό του πλήθους που συμμετείχε είναι το γεγονός ότι η πομπή άρχισε να γεμίζει την Place Bellecour, και το τέλος της πορείας μόλις που άφησε το σημείο εκκίνησής της. Ρεκόρ συμμετοχής από την αρχή του κινήματος διαμαρτυρίας κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

La Bastille. Paris. I hope this may topple Macron. pic.twitter.com/QsbSRtUZCG — David Vance (@DVATW) March 23, 2023

Τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες πόλεις, όπως η Ναντ και η Ρεν, σημειώθηκαν επεισόδια. Ορισμένοι διαδηλωτές έριξαν πυροτεχνήματα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων.

Το πρωί της Πέμπτης, διαδηλωτές απέκλεισαν τον τερματικό σταθμό 1 στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ βόρεια του Παρισιού.

Paris airport Charles de Gaulle occupied, roads blocked,

also Beltways around Toulouse and Chambery blocked



It’s Thursday morning and there’s more to come https://t.co/ze9FKqzS9e pic.twitter.com/jhlw48u9iZ — Timothy Robert (@timingnl) March 23, 2023

Στην πόλη Ρεν, στα βορειοδυτικά της χώρας η αστυνομία εκτόξευσε κανόνια νερού και δακρυγόνα καθώς ορισμένοι κουκουλοφόροι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα.

FRANCE - Rennes.



“There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice”

- Montesquieu



pic.twitter.com/5lb0TqifU6 — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) March 23, 2023

Στην πόλη Λοριάν, οι διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και ένα τοπικό νομαρχιακό γραφείο.

La stazione di polizia a Lorian in fiamme pic.twitter.com/X304r3ONPq — Wbfe3🍊🚜 (@ravel80262268) March 23, 2023

Τις πρώτες βραδινές ώρες εξακολουθούσαν να υπάρχουν εντάσεις τόσο στην πρωτεύουσα, όσο και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, με πολλούς διαδηλωτές να παραμένουν στους δρόμους και χιλιάδες αστυνομικούς είτε να παρεμβαίνουν είτε να βρίσκονται σε επιφυλακή.