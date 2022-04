Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild, η αγαπημένη του Πούτιν, Αλίνα Καμπάεβα επέστρεψε στη Μόσχα. Η χρυσή Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής είχε απομονωθεί σε ένα υπερπολυτελές σαλέ στην Ελβετία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αλλά τώρα φαίνεται πως επέστρεψε για να χρησιμεύσει ως εργαλείο προπαγάνδας του Κρεμλίνου,

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Bild, πριν από μερικές ημέρες η Καμπάεβα, εμφανίστηκε με νέο λουκ, για να ηγηθεί ενός πατριωτικού φεστιβάλ ρυθμικής γυμναστικής στη Μόσχα, του ετήσιου «Alina Festival» στην VTB Arena της ρωσικής πρωτεύουσας, ποζάροντας μπροστά στο διαβόητο ρωσικό σύμβολο «Ζ» -που έχει γίνει συνώνυμο της επίθεσης του Πούτιν στη Ρωσία.

Putin's rumored mistress Alina Kabaeva made a rare appearance in Moscow, at the gymnastics festival "Alina" (named in her honor). Standing in front of a backdrop covered with "Z" symbols, Kabaeva spoke of WWII and said, without a hint of irony: "Every family has a war story." pic.twitter.com/5ELCdDjgzV