Ο δικτυακός τόπος της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας έγινε στόχος της ομάδας χάκερ Anonymous, σύμφωνα με το Nexta. Σύμφωνα με Tweet από τον λογαριασμό των Anonymous, το Σάββατο, η επίθεση ήταν επιτυχής και ο ιστότοπος έχει «πέσει» προσωρινά.

Οι Anonymous είχαν «ρίξει» κι άλλες ρωσικές σελίδες τις προηγούμενες ημέρες.

❗️A group of hackers Anonymous reports that they attacked the website of the #Russian FSB



Apparently, the attack was successful and now the site is temporarily down. pic.twitter.com/CK1ijs7QGb