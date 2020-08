Η απροσδόκητη κίνηση της Μελάνιας προς τον Ντόναλντ Τραμπ

Φωτιές άναψε στο Twitter μια απροσδόκητη κίνηση της Μελάνιας Τραμπ προς το σύζυγό της, πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην τελευταία κοινή εμφάνισή τους.

Η σκηνή που αποτυπώθηκε στον φακό και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει το ζεύγος να κατεβαίνει από τη σκάλα του προεδρικού αεροσκάφους. Είναι ακριβώς η στιγμή που Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να πιάσει το χέρι της συζύγου του, αλλά εκείνη τραβιέται προς την αντίθετη κατεύθυνση αφήνοντας «σύξυλο» τον πρόεδρο.

Δείτε την επίμαχη σκηνή που έχουν αναρτήσει πολλοί από τους χρήστες του διαδικτύου:

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w