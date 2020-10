Η Αρμενία κάνει λόγο για κατάρριψη αζέρικου μαχητικού - Διαψεύδει το Αζερμπαϊτζάν

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας, ανακοίνωσε την κατάρριψη μαχητικού αεροσκάφους Su-25 στη συνοριακή γραμμή του Αρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπάχ). Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας Σούζαν Στεπανιάν, κατήγγειλε ότι τα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας του Αζερμπαΐτζάν επιχείρησαν στα σύνορα με την υποστήριξη τουρκικών μαχητικών F-16.

#Artsakh Defense Army Air Defense Units shot down a SU-25 attack jet in the north-eastern direction of #Artsakh. — Artsakh Defense Army (@Karabakh_MoD) October 12, 2020

The #Azerbaijani Air Force operates Su-25 fighter jets along the border with the air support of F-16 fighter jets of the Air Force of Turkey. Air Defense units of Defense Army of #Artsakh shot down one Su-25 attack aircraft in the north-eastern direction. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 12, 2020

Διαψεύδει το Αζερμπαϊτζάν

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαιτζάν, διαψεύδει ωστόσο την κατάρριψη αεροσκάφους του και τονίζει ότι συμμορφώνεται με τη συμφωνία εκεχειρίας, συνεπώς δεν υπήρξε εμπλοκή στον αέρα.

«Ο ισχυρισμός της Αρμενίας ότι κατέρριψε ένα ακόμη Su-25 μαχητικό αεροσκάφος που ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία του Αζερμπαϊτζάν είναι παραπληροφόρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.