Η αστυνομία κινητοποιείται για περιστατικό σε νοσοκομείο του Λονδίνου

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν σε ένα περιστατικό στο νοσοκομείο Central Middlesex στο δυτικό Λονδίνο και ένας άνδρας έχει συλληφθεί, ανέφερε σήμερα η βρετανική αστυνομία στο Twitter.

London middlesex hospital Just got evacuated by police! A man has been arrested

