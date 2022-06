Οι ατομικές ελευθερίες στο στόχαστρο των συντηρητικών δικαστών στις ΗΠΑ

Τους φόβους ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει τον ιστορικό νόμο Roe εναντίον Wade και να καταργήσει των δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση θα πυροδοτήσει μια γενικότερη επίθεση στις ατομικές ελευθερίες, εκφράζουν από το βράδυ της Παρασκευής πολλοί Αμερικανοί αναλυτές.

Οι φόβοι αυτοί οφείλονται σε όσα έγραψε στο σκεπτικό του ο υπερσυντηρητικός δικαστής Κλάρενς Τόμας, ένας από τους πέντε που ψήφισαν υπέρ της ανατροπής του Roe εναντίον Wade. Ο Τόμας έγραψε ότι το δικαστήριο θα πρέπει να αναθεωρήσει προηγούμενες αποφάσεις του, οι οποίες κωδικοποιούσαν τα δικαιώματα στην αντισύλληψη, τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων του ίδιου φύλου και τον γάμο μεταξύ των ατόμων του ίδιου φύλου.

Τον ίδιο φόβο εξέφρασαν και οι τρεις δικαστές που έχουν τοποθετηθεί από Δημοκρατικούς προέδρους και μειοψήφησαν στην χθεσινή απόφαση. «Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι αυτή η πλειοψηφία τελείωσε τη δουλειά της» έγραψαν και συμπλήρωσαν ότι το δικαίωμα στην άμβλωση «δεν στέκεται μόνο του». Αντίθετα, «το Δικαστήριο το έχει συνδέσει επί δεκαετίες με άλλες παγιωμένες ελευθερίες που αφορούν την σωματική ακεραιότητα, τις οικογενειακές σχέσεις και την τεκνοποίηση».

Τι αλλάζει στις ΗΠΑ

Με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, συνολικά 21 Πολιτείες των ΗΠΑ – οι περισσότερες από αυτές στο Νότο και βαθιά στην ενδοχώρα– έχουν έτοιμες τροποποιήσεις που μπορούν άμεσα να ενεργοποιηθούν και να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις μετά την σημερινή απόφαση. Η λίστα έχει μεγαλώσει τους τελευταίους μήνες και περιλαμβάνει τις εξής Πολιτείες: Αλαμπάμα, Αριζόνα, Αρκάνσας, Τζόρτζια, Αϊντάχο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μίσιγκαν, Μισισιπή, Μιζούρι, Βόρεια Ντακότα, Οχάιο, Οκλαχόμα, Νότια Καρολίνα, Νότια Ντακότα, Τενεσί, Τέξας, Γιούτα , Δυτική Βιρτζίνια, Ουισκόνσιν και Ουαϊόμινγκ.

Για την ακρίβεια, το Μιζούρι δεν περίμενε καθόλου. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας, Έρικ Σμιτ, υπέγραψε την απόφαση που ουσιαστικά βάζει τέλος στις αμβλώσεις στο Μιζούρι.

🚨 BREAKING 🚨 Following the SCOTUS ruling overturning Roe v. Wade, Missouri has just become the first in the country to effectively end abortion with our AG opinion signed moments ago. This is a monumental day for the sanctity of life. pic.twitter.com/Jphy72R4rq