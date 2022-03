Οι διπλωμάτες «σνόμπαραν» τον Λαβρόφ στη Διάσκεψη της Γενεύης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν την αίθουσα των συνεδριάσεων στην κεντρική αίθουσα του ΟΗΕ στη Γενεύη στη Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όταν εμφανίστηκε να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ελάχιστοι διπλωμάτες παρέμειναν στην αίθουσα. Ωστόσο, έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίον παρενέβη ο Σεργκέι Λαβρόφ σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, μιλώντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 24 ο Σεργκέι Λαβρόφ «πένθησε» τη συμβίωση της Ρωσίας με την Ευρώπη και τα δεδομένα τα οποία χαρακτήριζαν μέχρι τώρα τις διεθνείς σχέσεις. Τόνισε πως «μας βγάλατε και από τις αθλητικές συναντήσεις και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τις πολιτισμικές εκδηλώσεις».

Για τους Γάλλους αναλυτές, ο Σεργκέι Λαβρόφ επί της ουσίας εξέφρασε την απόλυτη δυσαρέσκεια της Μόσχας και την πικρία της Ρωσίας για τη σχέση της με τη Δύση εγκαινιάζοντας τη νέα φάση της πορείας της χώρας αυτής με το βλέμμα στην Ασία και σε συνεργασία με την Ινδία και την Κίνα.

#UPDATE Numerous diplomats walked out of the room as Russia's foreign minister addressed the UN Human Rights Council, after a similar boycott of his speech at the Conference on Disarmament pic.twitter.com/Ce8lAjNwcx