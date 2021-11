Η Ε.Ε. θα μπλοκάρει τις αφίξεις από τη νότια Αφρική

Άρχισε η λήψη έκτακτων μέτρων στην Ευρώπη για να περιοριστούν οι κίνδυνοι εισαγωγής από ταξιδιώτες της νέας μετάλλαξης του κορωνοϊού, γνωστής ως παραλλαγής της Μποτσουάνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέτρα λαμβάνουν άμεσα η Βρετανία, η Γερμανία και το Ισραήλ, αφού σε αυτές τις χώρες καταγράφηκαν τα πρώτα περιστατικά. Πληροφορίες από τη Ρώμη αναφέρουν ότι και η Ιταλία κλείνει τα σύνορά της για τη νότια Αφρική.

Ιταλία: Απαγόρευση εισόδου σε ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες της νότιας περιοχής της Αφρικής

Η Ιταλία σήμερα απαγόρευσε την είσοδο σε ταξιδιώτες που έχουν επισκεφθεί μια σειρά χωρών από τη νότια περιοχή της Αφρικής, περιλαμβανομένης της Νότιας Αφρικής, κατά τις τελευταίες 14 ημέρες εξαιτίας της εξάπλωσης μιας νέας παραλλαγής της Covid-19 εκεί.

Ο υπουργός Υγείας της χώρας Ρομπέρτο Σπεράντσα υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα το οποίο απαγορεύει την είσοδο σε όσους έχουν επισκεφθεί τη Νότια Αφρική, το Λεσότο, την Μποτσουάνα, τη Ζιμπάμπουε, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια και το Εσουατίνι κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Οι επιστήμονές μας εξετάζουν τη νέα παραλλαγή Β.1.1.529. Στο μεταξύ, θα κινηθούμε με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή», είπε ο Σπεράντσα.

Γερμανία: Το Βερολίνο θα κηρύξει τη Νότια Αφρική περιοχή παραλλαγής ιού, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Υγείας

Η Γερμανία θα κηρύξει σήμερα τη Νότια Αφρική περιοχή παραλλαγής ιού, μετά τον εντοπισμό εκεί μιας νέας παραλλαγής της Covid-19, δήλωσε πηγή στο υπουργείο Υγείας.

Η απόφαση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από απόψε, θα σημάνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα επιτραπεί να μεταφέρουν μόνο Γερμανούς από τη Νότια Αφρική στη Γερμανία, σύμφωνα με την πηγή. Οι Γερμανοί, που επιστρέφουν, ακόμη κι αυτοί που είναι εμβολιασμένοι, θα πρέπει στη συνέχεια να μείνουν 14 ημέρες σε καραντίνα.

«Αυτή η παραλλαγή, που ανακαλύφθηκε τελευταία, μας ανησυχεί. Γι' αυτό δραστηριοποιούμαστε εδώ από νωρίς», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν. «Το τελευταίο που χρειαζόμαστε τώρα είναι να εισαχθεί μια νέα παραλλαγή που προκαλεί ακόμη περισσότερα προβλήματα».

Η παραλλαγή -η B.1.1.529- έχει «πολύ ασυνήθιστη συγκέντρωση» μεταλλάξεων, οι οποίες είναι ανησυχητικές επειδή θα μπορούσαν να τη βοηθούν να διαφεύγει από την ανοσολογική απάντηση του σώματος και να την καταστήσουν περισσότερο μεταδοτική, λένε Νοτιοαφρικανοί επιστήμονες.

Τι έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Η Επιτροπή θα προτείνει, σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη, να ενεργοποιηθεί το μέτρο έκτακτης ανάγκης για να σταματήσουν τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής λόγω της παραλλαγής ανησυχίας Β.1.1.529», έγραψε στο twitter η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.