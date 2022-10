Η ΕΕ συνεχάρη τον Λούλα για τη νίκη του

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρη σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για την εκλογή του στην προεδρία της Βραζιλίας, δηλώνοντας ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί του, κυρίως για την αντιμετώπιση των «άμεσων προκλήσεων» του κλίματος και του ελεύθερου εμπορίου.

«Συγχαρητήρια Λούλα για την εκλογή σας στην προεδρία της Βραζιλίας», έγραψε στο Twitter η φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην επιθυμία της να συνεργαστεί και για το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας με τον Λούλα ο οποίος ξεκινά την 1η Ιανουαρίου την τρίτη θητεία του στην προεδρία της Βραζιλίας.

Congratulations, @LulaOficial, on your election as President of Brazil.



I look forward to working with you to address pressing global challenges, from food security to trade and climate change.