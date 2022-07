Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση του Κοσόβου να αναβάλει τα μέτρα που εξόργισαν τους Σέρβους

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση που ανέφερε πως έλαβε η κυβέρνηση του Κοσόβου να αναβάλει ως την 1η Σεπτεμβρίου το σχέδιό της να απαιτεί από τους Σέρβους που ζουν σε αυτό να έχουν πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων που έχουν εκδοθεί από την Πρίστινα.

Η κυβέρνηση του Κοσόβου αποφάσισε να αναβάλει την εφαρμογή της απόφασης αυτής εξαιτίας της έντασης που προκλήθηκε σε κοινότητες Σέρβων, με οδοφράγματα και επεισόδια με την αστυνομία.

Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.

Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths