Η επιτροπή δικαιοσύνης εισηγείται την παραπομπή του Τραμπ

Η επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων υπερψήφισε και ενέκρινε τα δύο άρθρα για την παραπομπή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τα εν λόγω άρθρα κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση έρευνας του Κογκρέσου.

Η αρμόδια επιτροπή μετά από μία μαραθώνια συνεδρίαση ενέκρινε με ψήφους 23 υπέρ έναντι 17 κατά να προωθηθούν στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων δύο άρθρα περί καθαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας.

Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Trump faces historic impeachment vote after house panel charges him with abusing office https://t.co/USATFpJX7x