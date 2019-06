Η ερευνήτρια για την υπόθεση Κασόγκι επικρίνει τη βασίλισσα της Ολλανδίας για τη συνάντησή της με τον πρίγκιπα Σαλμάν

Η Ανιές Καλαμάρ, ερευνήτρια του ΟΗΕ για εξωδικαστικές εκτελέσεις, που συνέταξε την έκθεση για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι επέκρινε σφόδρα τη βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας για τη συνάντηση που είχε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MbS) στη σύνοδο της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

«Υψηλοτάτη, όταν δώσατε στον MbS την τιμή να σας συναντήσει, σας εμπιστεύομαι ότι θέσατε τα ζητήματα της εξωδικαστικής δολοφονίας του κου Κασόγκι, την πρόχειρη έρευνα, την έμφαση που δεν δόθηκε στην ιεραρχία, στη δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Σας εμπιστεύομαι ότι ζητήσατε απόδοση δικαιοσύνης για τον Τζαμάλ Κασόγκι (#justiceforJamal)», ανέφερε με tweet της χθες Σάββατο η Γαλλίδα εμπειρογνώμονας, Καλαμάρ.

Your Royal Highness, when you gave MBS the honor of your meeting, I trust you raised the extrajudicial killing of Mr #Khashoggi, the botched investigation, no focus on the chain of command, the closed trial. I trust you asked for #justiceforJamal https://t.co/pFT2rC9Eg3