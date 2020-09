Οι φορολογικές δηλώσεις του Trump δείχνουν γιατί προσπαθεί να παραμείνει, πάση θυσία, στην εξουσία

Σύνταξη-Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Κατά τη διάρκεια του πρώτου προεδρικού debate, το 2016, η Hillary Clinton ισχυρίσθηκε ότι ο Donald Trump κρατούσε τις φορολογικές δηλώσεις του μυστικές, επειδή δεν ήθελε οι Αμερικανοί πολίτες να γνωρίζουν πως, «ίσως δεν είναι τόσο πλούσιος όσο λέει», «ίσως δεν είναι τόσο φιλάνθρωπος όσο ισχυρίζεται» και «ίσως, δεν πλήρωσε τίποτα σε ομοσπονδιακούς φόρους».

Οι New York Times μόλις επιβεβαίωσαν ότι η Κλίντον είχε δίκιο, αποκαλύπτοντας γιατί ο Πρόεδρος Trump προσπάθησε τόσο επίμονα να κρατήσει τους φόρους του μυστικούς. Με δεξιοτεχνικό τρόπο, εξασφάλισαν τις φορολογικές δηλώσεις του, οι οποίες δείχνουν ότι είναι, ή ένας αποτυχημένος επιχειρηματίας, ή μια τεράστια φορολογική απάτη - ή πιθανώς και τα δύο. Κατάφερε να μην πληρώσει καθόλου ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος σε 10 από τα προηγούμενα 15 χρόνια - και μόνο 750 δολ. το 2016 και το 2017 - δηλώνοντας τεράστιες απώλειες της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας. Αυτό το ποσό των 750 δολ., θεωρείται σημαντικό, γιατί είναι ένας αριθμός που οι περισσότεροι Αμερικανοί της μεσαίας τάξης μπορούν εύκολα να κατανοήσουν. Όπως επισημαίνει η διαφήμιση της καμπάνιας Biden που μόλις κυκλοφόρησε, αυτό το ποσό, είναι πολύ μικρότερο από τους φόρους που καταβάλλει ο μέσος δάσκαλος, μια νοσοκόμα ή ένας πυροσβέστης.

Το άρθρο των Times συμπληρώνει ένα προηγούμενο, του 2018, που ανέφερε ότι ο νεαρός Trump κληρονόμησε 413 εκατομμύρια δολ. από τον πατέρα του και τα σπατάλησε σε μια σειρά αποτυχημένων deals. Συμπληρώνει, επίσης, ότι εισέπραξε ένα απροσδόκητα μεγάλο ποσό από τα δικαιώματα της τηλεοπτικής σειράς «The Apprentice» και στη συνέχεια το σπατάλησε εξίσου γρήγορα. Μέχρι τον Ιούλιο, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο υποτιθέμενος δισεκατομμυριούχος δεν είχε περισσότερα από 873.000 δολ. σε τίτλους που του είχαν απομείνει για πώληση. Το άρθρο των Times υποστηρίζει την υπόθεση ότι ο Trump έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2015 -έναν αγώνα που δεν περίμενε ποτέ να κερδίσει- προκειμένου να αναστηλώσει τις επιχειρήσεις του. Αυτό, στην πραγματικότητα, είπε ο πρώην δικηγόρος του Trump, Michael Cohen, στο Κογκρέσο πέρυσι: «Ο κ. Trump έλεγε συχνά ότι αυτή η καμπάνια για την προεδρία, θα ήταν το μεγαλύτερο infomercial στην πολιτική ιστορία. Η εκστρατεία για αυτόν ήταν πάντα μια ευκαιρία μάρκετινγκ».

Μόλις ο Trump κέρδισε, απροσδόκητα, οι ευκαιρίες μάρκετινγκ πολλαπλασιάστηκαν, για τον πιο ανήθικο πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ. Το Citizens for Responsibility and Ethics στην Washington (CREW), μόλις δημοσίευσε μια έκθεση που δείχνει πως οι δραστηριότητες του εμπίπτουν σε 3.400 συγκρούσεις συμφερόντων (conflicts of interest). Επωφελήθηκε από την προεδρία του πραγματοποιώντας επανειλημμένες επισκέψεις στις ιδιοκτησίες του με την τεράστια συνοδεία του με έξοδα του κράτους, ενώ οι λομπίστες, πολιτικές ομάδες και ξένες αντιπροσωπείες, έχουν πληρώσει επίσης για την παραμονή τους σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, ιδιοκτησίας του.

Ο Trump προσπάθησε να εξασφαλίσει ακόμη πιο επικερδείς δραστηριότητες, ανακοινώνοντας ότι η σύνοδος κορυφής του Group Seven θα πραγματοποιηθεί στο ιδιωτικό του θέρετρο γκολφ στο Miami και σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή στον πρέσβη των ΗΠΑ στο Λονδίνο να πιέσει τη βρετανική κυβέρνηση να μετακινήσει το τουρνουά γκολφ του British Open στο δικό του γήπεδο γκολφ στη Σκωτία. Και τα δύο σχέδια, «έσκασαν στα μούτρα» του Trump, θέτοντας το ερώτημα, γιατί κάποιος τόσο πλούσιος (όσο ισχυρίζεται ότι είναι), θα ήθελε να εμπλακεί σε αυτή την κατάφωρη κερδοσκοπία. Τώρα, γνωρίζουμε την απάντηση. Ο Trump, δεν είναι μόνο λιγότερο πλούσιος από ό, τι ισχυρίζεται, είναι πνιγμένος στα χρέη.

Οι Times αναφέρουν ότι έχει χρέη -εγγυημένα προσωπικά από τον ίδιο- 421 εκατομμυρίων δολ., μεγάλο μέρος των οποίων πρόκειται να λήξει σύντομα. Όπως επισημαίνει ο πρώην πράκτορας του FBI, Josh Campbell, αυτού του είδους το χρέος, «αποκλείει τους περισσότερους ανθρώπους από τη λήψη άδειας ασφαλείας από την κυβέρνηση», επειδή η κυβέρνηση των ΗΠΑ «τους θεωρεί ευένδοτους σε πιέσεις και το χρέος τους, μηχανισμό μόχλευσης για ξένους αντιπάλους που αναζητούν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες». Κάτι που πρόσφατα τόνισε και η ηγέτις των Δημοκρατικών στη Βουλή, Nancy Pelosi.

Η δημοσίευση των Times δεν διευκρινίζει, πάντως, ποιοι είναι οι πιστωτές του Trump και ρίχνει πολύ λίγο φως στις επιχειρηματικές του σχέσεις με τη Ρωσία. Σημειώνει όμως, ότι κέρδισε περισσότερα χρήματα από τη διοργάνωση του διαγωνισμού Miss Universe στη Μόσχα το 2013 -2,3 εκατομμύρια δολ.- από ότι, από οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική του δραστηριότητα. Αυτά τα χρήματα προέρχονταν από την οικογένεια Agalarov, η οποία βρίσκεται κοντά στον Ρώσο πρόεδρο Vladimir Putin και η οποία έχασε 10 εκατομμύρια δολ. από αυτή τη συναλλαγή.

Υπενθυμίζει επίσης, ότι ο ειδικός σύμβουλος Robert S. Mueller III, αρνήθηκε να εξετάσει τις οικονομικές συναλλαγές του Trump με τη Ρωσία, τις οποίες ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει «κόκκινη γραμμή». Αυτή η έρευνα πρέπει κάποτε να διεξαχθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα. Η αποκάλυψη των γεγονότων αυτών από τους Times, δείχνει, όμως, γιατί τόσο ο πρώην πράκτορας του FBI, Peter Strzok όσο και ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Daniel Coats, υποψιάζονται ότι (όπως είπε ο Coats στον Bob Woodward): «Ο Putin κρατάει τον Trump».

Και ο Putin δεν είναι ο μόνος. Οι Times αναφέρουν ότι ο Τραμπ έβγαλε εκατομμύρια δολ. κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, από τη χορήγηση αδειών αποκλειστικότητας σε χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Τουρκία και η Ινδία, καθιστώντας τον ευάλωτο σε πιέσεις από τους αυταρχικούς τους κυβερνήτες. Πράγματι, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας John Bolton, είπε ότι η λήψη ευνοϊκών αποφάσεων του Trump για την Τουρκία οφείλεται στα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Αυτή είναι μια σοκαριστική διαφθορά της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Θα έχει σημασία; Είναι αλήθεια ότι οι αποκαλύψεις των Times δεν είναι πιθανό να ωθήσουν τους αφοσιωμένους υποστηρικτές του Trump να ψηφίσουν τον Joe Biden. Αλλά, διαταράσσουν την ικανότητα του να ανατρέψει την κατάσταση με μόνο 36 ημέρες να απομένουν για τις εκλογές, τις οποίες φαίνεται να χάνει. Οι Times έκαναν μια εντυπωσιακή δουλειά, προκειμένου να αναδείξουν την αλήθεια. Τώρα, εναπόκειται στους ψηφοφόρους να αποφασίσουν εάν θέλουν να επανεκλέξουν έναν τόσο ανειλικρινή άνθρωπο.

Το άρθρο των Times καθιστά σαφές ότι ο Trump προσπαθεί απελπισμένα να παραμείνει στην εξουσία, σε μεγάλο βαθμό, επειδή πρέπει να επωφεληθεί οικονομικά από την προεδρία - και να αποφύγει τον κίνδυνο δίωξης για φορολογική απάτη και άλλα πιθανά εγκλήματα.

Πηγή: The New York Times, The Washington Post