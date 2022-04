Η φρίκη του πολέμου μέσα από την τραγική ιστορία της δεκάχρονης Γιάνα

Μια είδηση, πραγματική γροθιά στο στομάχι, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter o ανταποκριτής του Sky News στην Ουκρανία, Μαρκ Στόουν. Μια είδηση μαζί με μια φωτογραφία που απεικονίζει όλη τη φρίκη του πολέμου.

Αφορά, ένα δεκάχρονο κορίτσι από την Ουκρανία, τη Γιάνα, η οποία στην προσπάθεια της να ξεφύγει από τη φρίκη του πολέμου και να αποδράσει μαζί με την οικογένεια της από το Κραματόρσκ για να σώσουν τις ζωές τους, έχασε μέσα σε μια στιγμή την αγαπημένη της μητέρα αλλά και τα δύο της πόδια.

Yana is ten. She’s one of four children I have just met in a Ukrainian hospital.

A week ago she was in Kramatorsk train station trying to escape the war when it was hit by missiles.

She has lost both her legs. And her mother.

(At the request of docs we aren’t showing her face) pic.twitter.com/w2mcSYMGkW