Η Intel διακόπτει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία

Η αμερικανική κατασκευάστρια επεξεργαστών υπολογιστών, η Intel Corp, ανακοίνωσε πως αναστέλλει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της στη Ρωσία με άμεση ισχύ, τονίζοντας πως έχει λάβει μέτρα για να μην επηρεαστεί η λειτουργία της στον υπόλοιπο κόσμο.

Η Intel «συνεχίζει να ενώνει τη φωνή της με τη διεθνή κοινότητα, να καταδικάζει τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και να καλεί να αποκατασταθεί άμεσα η ειρήνη», αναφέρει δελτίο Τύπου της εταιρείας.

Intel has suspended all business operations in Russia.



The company continues to join the global community in condemning Russia’s war against Ukraine and calling for a swift return to peace. https://t.co/8YYASW36tb