Οι ΗΠΑ κατηγορούν μέλος του IRGC για σχέδιο δολοφονίας του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε μέλος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) για σχέδιο δολοφονίας του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον.

«Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2021, ο Σαχράμ Πουρσαφί, γνωστός και ως Μεχντί Ρεζαϊβί, 45 ετών, από την Τεχεράνη του Ιράν, προσπάθησε να κανονίσει τη δολοφονία του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον, πιθανότατα ως αντίποινα για τον θάνατο του Ισλαμικού Επαναστάτη του Ιράν, διοικητή του Σώματος Φρουράς – Qods Force (IRGC-QF) Κασέμ Σολεϊμανί, τον Ιανουάριο του 2020», ανέφερε δήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Δουλεύοντας για λογαριασμό του IRGC-QF, ο Πουρσάφι προσπάθησε να πληρώσει άτομα εντός των ΗΠΑ 300.000 δολάρια για να πραγματοποιήσουν τη δολοφονία στην Ουάσιγκτον, ή στο Μέριλαντ, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Εκτελεστική Βοηθός Διευθύντρια του Τμήματος Εθνικής Ασφάλειας του FBI, Λαρίσα Kναπ, δήλωσε ότι το Ιράν είχε ιστορικό σχεδίασης δολοφονίας ατόμων στις ΗΠΑ που θεωρούσε απειλή, «αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει μεγαλύτερη ιστορία να λογοδοτεί προς όσους απειλούν την ασφάλεια των πολιτών μας».

Από την πλευρά του, ο Μπόλτον ευχαρίστησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI και τη Μυστική Υπηρεσία. «Αν και πολλά δεν μπορούν να ειπωθούν δημόσια αυτή τη στιγμή, ένα σημείο είναι αδιαμφισβήτητο. Οι ηγέτες του Ιράν είναι ψεύτες, τρομοκράτες και εχθροί των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε σε δήλωσή του, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Οι ριζοσπαστικοί, αντιαμερικανικοί τους στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι. Οι δεσμεύσεις τους είναι άχρηστες και η παγκόσμια απειλή τους αυξάνεται».

