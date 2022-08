Αγωγή της ηθοποιού στον «The Economist» επειδή έβαλε φωτογραφία της σε άρθρο για τις «χοντρές γυναίκες»

Κάθε άλλο παρά συνηθισμένη είναι η είδηση που ακολουθεί και σίγουρα θα συζητηθεί παγκοσμίως και θα σχολιαστεί ευρέως στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, η διάσημη Ιρακινή ηθοποιός Ενάς Ταλέμπ, προτίθεται να μηνύσει τη βρετανική εφημερίδα «The Economist» επειδή δημοσίευσε μια φωτογραφία της σε ένα άρθρο της που έκανε αναφορά για «χοντρές γυναίκες» στον αραβικό κόσμο.

An Iraqi actress is moving to sue The Economist for using a picture of hers to illustrate Arab “fat women.” The British paper adds body-shaming to the list of criticisms on its coverage of Arab affairs. @RashaAlAqeedi for @newlinesmag https://t.co/52wdXEWuNZ