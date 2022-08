Σομαλία: Οι ισλαμιστές Σεμπάμπ επιτέθηκαν στο ξενοδοχείο Χαγιάτ στο Μογκαντίσου

Πυρά και εκρήξεις ακούγονται από το ξενοδοχείο Χαγιάτ στο Μογκαντίσου, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ισλαμιστές Σεμπάμπ, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό Αμπντουκαντίρ Χάσαν, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνεται ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των ισλαμιστών οι οποίοι έχουν καταφύγει εντός του ξενοδοχείου.

«Ακούστηκε μια τεράστια έκρηξη λίγα λεπτά προτού διεισδύσουν δια της βίας οι δράστες στο ξενοδοχείο», είπε ο Χάσαν. «Δεν έχουμε λεπτομέρειες μέχρι τώρα, όμως υπάρχουν θύματα και οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετωπίζουν τον εχθρό», πρόσθεσε.

The Police Forces are conducting an operation at #Mogadishu ’s KM4 and #Hayat hotel where terrorists attacked. Police cordoned off the area as the security incident continues, Police said. #Somalia pic.twitter.com/rd58nbZpyr

Οι μάρτυρες είπαν ότι ακολούθησε μια δεύτερη έκρηξη, λίγα λεπτά μετά την πρώτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ή να σκοτωθούν οι διασώστες, οι αστυνομικοί και οι πολίτες που έσπευσαν στο ξενοδοχείο για να βοηθήσουν τα θύματα.

«Η περιοχή είναι αποκλεισμένη, υπάρχει ανταλλαγή πυρών», είπε ένας μάρτυρας.

Η οργάνωση Σεμπάμπ, που συνδέεται με τη Αλ Κάιντα, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μια λακωνική ανακοίνωση σε ιστότοπο φίλα προσκείμενο στους ισλαμιστές.

BREAKING: Al-Shabab militants have stormed Hayat Hotel at the strategic K-4 junction in Mogadishu, multiple sources confirmed. There are casualties, among them 2 security officers who reportedly sustained minor injuries. Security forces fighting to take hotel back from militants.