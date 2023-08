Η Ισλανδία έκλεισε την πρεσβεία της στην Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ισλανδία έκλεισε σήμερα την πρεσβεία της στην Μόσχα εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και γίνεται έτσι η πρώτη χώρα που λαμβάνει τέτοιο μέτρο.

Στις αρχές του Ιουνίου, η υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας Τόρντις Γκιλφαντότιρ έκρινε ότι «η σημερινή κατάσταση» δεν επιτρέπει στην μικρή διπλωματική αντιπροσωπεία «να λειτουργεί στην Ρωσία».

Operations of the Embassy of Iceland in Moscow have been suspended as of today. Countries represented by the embassy will be covered by the Ministry for Foreign Affairs of Iceland. https://t.co/JVzOwk58y9

Η Ισλανδία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που λαμβάνει τέτοιο μέτρο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Ρέικιαβικ διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για διακοπή διπλωματικών σχέσεων.

«Οταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, η Ισλανδία θα δώσει προτεραιότητα στην επανάληψη των δραστηριοτήτων της πρεσβείας της Ισλανδίας στην Μόσχα», διευκρίνισε η ισλανδική διπλωματία σε ανακοίνωση.

Iceland suspends its embassy in Moscow over “current conditions”



Iceland closed embassy in Russia as its functioning there does not meet the priorities of the foreign policy service in the current conditions. The post Iceland suspends its embassy in Moscow over “current condit pic.twitter.com/vcF8didITx