Η Καραϊβική υπό την απειλή του κυκλώνα «Έλσα»

Η τροπική καταιγίδα «Έλσα» ενισχύθηκε σήμερα το πρωί σε κυκλώνα και απειλεί τα νησιά της Καραϊβικής, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο παρατήρησης των κυκλώνων (NHC), που εδρεύει στο Μαϊάμι.

«Συνθήκες τύπου κυκλώνα παρατηρούνται στα Barbados», αναφέρει το NHC στο δελτίο του των 08.30 τοπική ώρα, κάνοντας λόγο για ανέμους ταχύτητας 120 χλμ/ώρα με ριπές που θα μπορούσαν να φθάσουν σχεδόν τα 140 χιλιόμετρα/ώρα στο νησί, στο ανατολικό τμήμα της θάλασσας της Καραϊβικής.

Μετεωρολογικές συνθήκες τύπου τροπικής καταιγίδας θα μπορούσαν να πλήξουν σήμερα ένα μέρος των Μικρών Αντιλλών, ιδίως τη Γουαδελούπη και τη Μαρτινίκα, όμως η «Έλσα» αναμένεται κυρίως να επηρεάσει αύριο ένα μέρος της Αϊτής και της Δομινικανής Δημοκρατίας, για τις οποίες το NHC εξέδωσε προειδοποιήσεις.

Θα μπορούσε να φθάσει αποδυναμωμένη στη Φλόριντα από την ερχόμενη Τρίτη, όμως είναι ελάχιστα πιθανό να επιδεινωθεί, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στο Σερφσάιντ, βόρεια του Μαϊάμι.

Here are the 830 AM AST Key Messages for the Special Advisory for Hurricane #Elsa. Hurricane conditions forecast to spread across portions of the southern Leeward Islands over the next few hours. Next complete advisory at 11 AM AST. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/Ydr80QKK0W