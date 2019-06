Η κατάρριψη του drone προκαλεί κι άλλες σκέψεις

Του Κώστα Μπετινάκη

Με αφορμή το «αεροπορικό επεισόδιο» της 19ης Ιουνίου, όταν το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό ‘drone’ «επειδή παραβίασε τον ιρανικό εναέριο χώρο», παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη, μια και «κάτι άλλο μας θυμίζει, αυτή την εποχή».

Για το επεισόδιο που κάποιες στιγμές θα προκαλούσε ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή –η οποία (προς το παρόν αποτράπηκε), ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι το τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος του πετούσε τουλάχιστον 20 μίλια από τις ακτές του Ιράν, στον διεθνή εναέριο χώρο.

Το Ιράν παρουσίασε συντεταγμένες GPS που δείχνουν το ‘drone’ να πετά οκτώ μίλια από την ακτή του Ιράν. Δηλαδή εντός της περιοχής των 12 ναυτικών μιλίων που θεωρείται χωρικά ύδατα του Ιράν δυνάμει της σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. (*)

Το Ιράν έχει το νόμιμο δικαίωμα να ελέγχει τον δικό του εναέριο χώρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν νόμιμη αξίωση αυτοάμυνας που θα δικαιολογούσε στρατιωτική επίθεση στο Ιράν.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του Σικάγο (**) για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία προβλέπει ότι «κάθε κράτος έχει πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία στον εναέριο χώρο πάνω από το έδαφός του».

Η κυριαρχία του Ιράν στον εναέριο χώρο του περιλαμβάνει το δικαίωμα να καταρρίψει κάποιο αεροσκάφος που πετά χωρίς συγκατάθεση στην περιοχή αυτή.

"Παρόλο που δεν υπάρχει νόμος με κτυπητά μαύρα γράμματα για το θέμα, η δεδομένη πρακτική δείχνει ότι ένα κράτος μπορεί να αναλάβει δράση εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο χωρίς συγκατάθεση", γράφουν ο Ashley Deeks και ο Scott R. Anderson στο Lawfare.

"Υποθέτοντας ότι για μία φορά η Ουάσιγκτον λέει την αλήθεια" για το πόσο μακριά ήταν το αμερικανικό αεροσκάφος από το Ιράν όταν καταρρίφθηκε ", είναι ακόμα αναμφισβήτητο ότι το Ιράν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει ταυτοποίηση από οποιοδήποτε αεροσκάφος πετάει κοντά στο έδαφός του", ο Bruce Franklin, πρώην πλοηγός της Πολεμικής Αεροπορίας και αξιωματικός πληροφοριών, έγραψε στο Facebook.

Οι Ζώνες Αναγνώρισης Αεροπορίας των ΗΠΑ εκτείνονται 200 μίλια από τα σύνορα των ΗΠΑ. "Οποιοδήποτε μη αναγνωρισμένο πολεμικό αεροσκάφος" που πετά εντός της περιοχής αυτής, κοντά στις Η.Π.Α. "θα καταρριφθεί κατά πάσα πιθανότητα", πρόσθεσε ο Franklin.

Ο Πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Majid Takht-Ravanchi, ενημέρωσε γραπτώς το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι «το ‘drone’ δεν απάντησε σε αρκετές προειδοποιήσεις πριν καταρριφθεί».

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στο Ιράν, θα ενεργούν κατά παράβαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Χάρτης επιτρέπει μόνο τη χρήση στρατιωτικής ισχύος σε αυτοάμυνα μετά από ένοπλη επίθεση ή με την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διαπίστωσε στην «υπόθεση Νικαράγουα» του 1986 ότι «ένοπλη επίθεση» περιλαμβάνει μόνο τις «πιο σοβαρές μορφές χρήσης βίας». Ουδείς τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε όταν το Ιράν κατέρριψε το αμερικανικό ‘drone’ αφού ήταν μη επανδρωμένο. Πράγματι, ο Trump δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτό απετέλεσε «πολύ μεγάλη διαφορά διότι ουδένας πιλότος των ΗΠΑ απειλήθηκε».

Οπωσδήποτε, το Ιράν δεν πραγματοποίησε ένοπλη επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την δεδομένη «υπόθεση Caroline», πρέπει να υπάρξει "ανάγκη αυτοάμυνας, στιγμιαία, συντριπτική, χωρίς να υπάρχει επιλογή μέσων και ούτε στιγμή για συζήτηση". Αυτό δείχνει πως δεν υπάρχει επικείμενη αναγκαιότητα για στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Και οπωσδήποτε, το Κογκρέσο δεν πήρε απόφαση για να εξουσιοδοτήσει να γίνει στρατιωτική επίθεση.

Στην περίπτωση που θα γινόταν θα ήταν κατόπιν προεδρικής εντολής, όπως συνηθίζεται από το Λευκό Οίκο μετά τις επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου.

Άλλωστε το Κογκρέσο έχει να πάρει παρόμοια πολεμική απόφαση, από την εποχή του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Χωρίς αυτό να έχει εμποδίσει τις ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν σειρά πολεμικών επεμβάσεων σε διάφορα σημεία της Γης.

(*) U.N. Convention on the Law of the Sea.

(**) Chicago Convention on International Civil Aviation