Οι κάτοικοι της Γιουχάν, πολιορκημένοι από τον κορωναϊό, τραγουδούν στα μπαλκόνια: «Θα τα καταφέρουμε»

Συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την πολιορκημένη λόγω του κοροναϊού πόλη της Γιουχάν στην Κίνα.

Η Γιουχάν, η πόλη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει μπει σε καραντίνα και οι κάτοικοι, που είναι αναγκασμένοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, μένουν στην κυριολεξία φυλακισμένοι στα σπίτια τους.

Το σθένος τους όμως απέναντι σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του θανατηφόρου ιού είναι τόσο μεγάλο που κάθε βράδυ βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και με μια φωνή τραγουδούν το εθνικό τους ύμνο υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον και δείχνοντας αλληλεγγύη:

«Μείνε δυνατή, Γιουχάν, θα τα καταφέρουμε» φωνάζουν από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια τους δίνοντας δύναμη στους γείτονές τους.

Wow. People in Wuhan are self-quarantined because of the #coronavirus outbreak.



But, despite the adversity, the people have found a way to support one another & show solidarity.



Here is video of residents chanting "Wuhan add oil" ("Whuhan, jiayou" 加油) out their windows. 🙏🏽 pic.twitter.com/ejX80WgAkl