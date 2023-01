Περίπου τρεις μήνες μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση της Μποριάνα Κρίστο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης στη βουλή.

Τον Δεκέμβριο η αντιπρόεδρος της Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης (HDZ) είχε διαμηνύσει ότι θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης που θα επιδιώξει την επανεκκίνηση της διαδικασίας ένταξης της Βοσνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 15 Δεκεμβρίου χορηγήθηκε στη χώρα καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ.

The new convocation of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina has just been officially confirmed! I expect the new convocation to work diligently, with responsibility and commitment, on achieving prosperity, stability & progress for all in #BiH. @Vijeceministara 🇧🇦 pic.twitter.com/lbETrNuqGs