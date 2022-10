Οι Κούρδοι καταγγέλλουν πως η Τουρκία έκανε χρήση χημικών όπλων στο βόρειο Ιράκ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας ουδέποτε χρησιμοποίησαν χημικά όπλα και πως συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο, ενώ πρόσθεσε ότι θα αναληφθούν νομικές ενέργειες εναντίον αυτών που διατύπωσαν τις σχετικές κατηγορίες, μετέδωσε σήμερα (21/10) το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ερντογάν θα συναντηθεί επίσης με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας για να συζητήσουν τη διαδικασία ένταξης της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ και την έκδοση από αυτή μελών του PKK τα οποία καταζητεί η Τουρκία, ενώ επισήμανε πως ο σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον συντάσσεται με τη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας ποτέ δεν έχουν καταφύγει μέχρι σήμερα σε χρήση χημικών όπλων», υποστήριξε ο Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αεροπλάνου με το οποίο επέστρεψε από ταξίδι του στο Αζερμπαϊτάν. «Θα λένε πάντα τέτοιες συκοφαντίες. Θα τους καλέσουμε να λογοδοτήσουν όπως απαιτείται στο πλαίσιο του νόμου».

Τα σχόλιά του έγιναν αφού χθες, Πέμπτη, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας και κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες για χρήση χημικών όπλων από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στις επιχειρήσεις τους εναντίον των κούρδων ανταρτών.

Μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) δημοσιοποίησαν αυτή την εβδομάδα βίντεο για τα οποία είπαν πως εικονίζουν τη χρήση χημικών όπλων από τον τουρκικό στρατό εναντίον του PKK στο βόρειο Ιράκ.

Εξάλλου μια διεθνής ομοσπονδία ιατρικών οργανώσεων δημοσιοποίησε αυτό το μήνα μια έκθεση ζητώντας να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για ενδεχόμενες παραβιάσεις της Συνθήκης του 1997 για τα Χημικά Όπλα.

Turkey denies it uses chemical weapons against Kurdish militants:



“Turkey on Thursday blasted as “completely unfounded and untrue” claims that its military used chemical weapons in its fight against outlawed Kurdish militants in northern Iraq.”https://t.co/QKfD6AEC3A