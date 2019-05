Η Λέσχη των ισχυρών συνεδριάζει στο Μοντρέ

Συνεδριάζει το επόμενο τριήμερο στο Μοντρέ της Ελβετίας η μυστικοπαθής λέσχη Bilderberg, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιστοσελίδας της.

Η τοποθεσία της εφετινής ελιτιστικής συγκέντρωσης είχε παραμείνει μυστική, αντίθετα με τα τελευταία χρόνια, όταν η ομάδα την αποκάλυπτε μήνες πριν από τη συνάντηση.

Το δελτίο Τύπου στο bilderbergmeetings.org αποκαλύπτει ότι «η 67η συνάντηση Bilderberg θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2019 στο Montreux της Ελβετίας».

«Περίπου 130 συμμετέχοντες από 23 χώρες επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους. Όπως πάντα, έχει προσκληθεί ποικιλόμορφη ομάδα πολιτικών ηγετών και εμπειρογνωμόνων από τη βιομηχανία, τη χρηματοδότηση, τον ακαδημαϊκό χώρο, το εργατικό δυναμικό και τα μέσα ενημέρωσης».

Οι «άρχοντες της παγκοσμιοποίησης» υποστηρίζουν ότι τα θέματα που θα συζητηθούν μυστικά, μακριά από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης, θα είναι τα εξής:

1. Η διατήρηση σταθερής στρατηγικής τάξης

2. Τι έπεται για την Ευρώπη;

3. Η κλιματική αλλαγή και η αειφορία

4. Κίνα

5. Ρωσία

6. Το μέλλον του καπιταλισμού

7. Brexit

8. Η Δεοντολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης

9. Η Οπτικοποίηση των Κοινωνικών Μέσων

10. Η σημασία του διαστήματος

11. Απειλές στον κυβερνοχώρο.

Έχει επίσης δημοσιοποιηθεί κατάλογος των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Bilderberg, η εν λόγω λίστα περιλαμβάνει τραπεζίτες, επικεφαλής επιχειρήσεων, πολιτικούς και επικεφαλής διεθνούς εκπαίδευσης - ανάμεσά τους κι ο Jared Kushner, γαμπρός και ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Tραμπ.

Ενδεικτικά, θα παρευρεθούν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής Total Πατρίκ Ρουγιανέ και ο ιδιοκτήτης της Credit Suisse Τιντζάν Τιάμ, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρουνό Λε Μερ, η γενική διευθύντρια της Unesco Οντρέ Αζουλέ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και ο πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ. Από την Ελλάδα θα συμμετάσχουν η βουλευτής της ΝΔ Νίκη Κεραμέως, ο Γιώργος Παγουλάτος, αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελβετικό Τύπο, η ακριβής τοποθεσία της συνάντησης θα βρίσκεται στο Παλάτι του Hotel Montreux στο Vaud.

Περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων προέρχονται από την Ευρώπη και τα υπόλοιπα από τη Βόρεια Αμερική. Το ένα τρίτο από την πολιτική και την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα από άλλους τομείς.

Η συνάντηση συνιστά φόρουμ για ανεπίσημες συζητήσεις για σημαντικά ζητήματα.

Οι συναντήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον κανόνα του Chatham House, με βάση τον οποίο οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν, αλλά δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ούτε η ταυτότητα ούτε η υπαγωγή των ομιλητών και των άλλων συμμετεχόντων.

Χάρη στην ιδιωτική φύση της συνάντησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος ως άτομα και όχι υπό οποιαδήποτε επίσημη ιδιότητα και, ως εκ τούτου, δεν δεσμεύονται από τις συμβάσεις τους ή από τις προσυμφωνημένες θέσεις.

Συνεπώς, μπορούν να πάρουν χρόνο για να ακούσουν, να αντανακλούν και να συλλέγουν ιδέες. Δεν υπάρχει λεπτομερής ημερήσια διάταξη, δεν προτείνονται ψηφίσματα, δεν λαμβάνονται ψήφοι και δεν εκδίδονται πολιτικές δηλώσεις.

Θεωρίες συνωμοσίας (wikipedia)

Λόγω της μυστικότητας των συνεδριάσεων, η λέσχη Bilderberg κατηγορείται συχνά για μυστικοπαθείς και ειδεχθείς συνωμοσίες σε διεθνές επίπεδο.

Τέτοιες θεωρίες έχουν υιοθετηθεί συχνά από οργανώσεις. Κριτική στη λέσχη έχουν ασκήσει μεταξύ άλλων η οργάνωση «John Birch Society», καθώς και συγγραφείς όπως ο Καναδός Daniel Estulin, ο Βρετανός David Icke, ο Αμερικανός Τζιμ Τάκερ και ο ραδιοφωνικός σχολιαστής Alex Jones. Ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι η λέσχη Bilderberg σκοπεύει να υπονομεύσει την ακεραιότητα των ΗΠΑ, καθώς και άλλων χωρών, με τη συνένωσή τους σε ενιαία υπερεθνική δομή με το όνομα Βορειοαμερικανική Ένωση, αντίστοιχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τζόναθαν Ντάφι, γράφοντας στο BBC, αναφέρει:

Ουδείς ρεπόρτερ προσκαλείται στις συνεδριάσεις της λέσχης και παρόλο που καταγράφονται στα πρακτικά, δεν σημειώνονται ονόματα...

Το κενό που δημιουργείται από αυτήν την απόμακρη μυστικότητα έρχεται να το καλύψει η θεωρία συνωμοσίας που χτίστηκε γύρω από τη λέσχη, σύμφωνα με την οποία η μοίρα του κόσμου αποφασίζεται κατά κύριο λόγο από την Bilderberg.

Άτομα που έχουν λάβει μέρος σε συνεδριάσεις της λέσχης δηλώνουν σε έρευνα του BBC πως πρόκειται για συναντήσεις ατόμων που εκπροσωπούν κορυφαίες επιχειρήσεις και πολιτικούς, ώστε να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος με βάση την απλή «κοινή λογική».

Στην ίδια έρευνα διατυπώνεται η άποψη πως αυτή η «κοινή λογική» δεν μπορεί παρά να είναι εναρμονισμένη με τα συμφέροντα των κύριων συμμετεχόντων, δηλαδή μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, και προφανώς θα ενθαρρύνονται πολιτικοί που δίνουν προτεραιότητα σε αυτά ακριβώς τα συμφέροντα.

Η επίσημη λίστα των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση της Λέσχης

Board

Castries, Henri de (FRA), Chairman, Steering Committee; Chairman, Institut Montaigne

Kravis, Marie-Josée (USA), President, American Friends of Bilderberg Inc.; Senior Fellow, Hudson Institute

Halberstadt, Victor (NLD), Chairman Foundation Bilderberg Meetings; Professor of Economics, Leiden University

Achleitner, Paul M. (DEU), Treasurer Foundation Bilderberg Meetings; Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank AG

Συμμετέχοντες

Abrams, Stacey (USA), Founder and Chair, Fair Fight

Adonis, Andrew (GBR), Member, House of Lords

Albers, Isabel (BEL), Editorial Director, De Tijd / L’Echo

Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, Evercore

Arbour, Louise (CAN), Senior Counsel, Borden Ladner Gervais LLP

Arrimadas, Inés (ESP), Party Leader, Ciudadanos

Azoulay, Audrey (INT), Director-General, UNESCO

Baker, James H. (USA), Director, Office of Net Assessment, Office of the Secretary of Defense

Balta, Evren (TUR), Associate Professor of Political Science, Özyegin University

Barbizet, Patricia (FRA), Chairwoman and CEO, Temaris & Associés

Barbot, Estela (PRT), Member of the Board and Audit Committee, REN (Redes Energéticas Nacionais)

Barroso, José Manuel (PRT), Chairman, Goldman Sachs International; Former President, European Commission

Barton, Dominic (CAN), Senior Partner and former Global Managing Partner, McKinsey & Company

Beaune, Clément (FRA), Adviser Europe and G20, Office of the President of the Republic of France

Boos, Hans-Christian (DEU), CEO and Founder, Arago GmbH

Bostrom, Nick (UK), Director, Future of Humanity Institute, Oxford University

Botín, Ana P. (ESP), Group Executive Chair, Banco Santander

Brandtzæg, Svein Richard (NOR), Chairman, Norwegian University of Science and Technology

Brende, Børge (NOR), President, World Economic Forum

Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA

Buitenweg, Kathalijne (NLD), MP, Green Party

Caine, Patrice (FRA), Chairman and CEO, Thales Group

Carney, Mark J. (GBR), Governor, Bank of England

Casado, Pablo (ESP), President, Partido Popular

Ceviköz, Ahmet Ünal (TUR), MP, Republican People’s Party (CHP)

Champagne, François Philippe (CAN), Minister of Infrastructure and Communities

Cohen, Jared (USA), Founder and CEO, Jigsaw, Alphabet Inc.

Croiset van Uchelen, Arnold (NLD), Partner, Allen & Overy LLP

Daniels, Matthew (USA), New space and technology projects, Office of the Secretary of Defense

Davignon, Etienne (BEL), Minister of State

Demiralp, Selva (TUR), Professor of Economics, Koç University

Donohoe, Paschal (IRL), Minister for Finance, Public Expenditure and Reform

Döpfner, Mathias (DEU), Chairman and CEO, Axel Springer SE

Ellis, James O. (USA), Chairman, Users’ Advisory Group, National Space Council

Feltri, Stefano (ITA), Deputy Editor-in-Chief, Il Fatto Quotidiano

Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University

Findsen, Lars (DNK), Director, Danish Defence Intelligence Service

Fleming, Jeremy (GBR), Director, British Government Communications Headquarters

Garton Ash, Timothy (GBR), Professor of European Studies, Oxford University

Gnodde, Richard J. (IRL), CEO, Goldman Sachs International

Godement, François (FRA), Senior Adviser for Asia, Institut Montaigne

Grant, Adam M. (USA), Saul P. Steinberg Professor of Management, The Wharton School, University of Pennsylvania

Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor “Otto e mezzo”, La7 TV

Hanappi-Egger, Edeltraud (AUT), Rector, Vienna University of Economics and Business

Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation; Former European Commissioner

Henry, Mary Kay (USA), International President, Service Employees International Union

Hirayama, Martina (CHE), State Secretary for Education, Research and Innovation

Hobson, Mellody (USA), President, Ariel Investments LLC

Hoffman, Reid (USA), Co-Founder, LinkedIn; Partner, Greylock Partners

Hoffmann, André (CHE), Vice-Chairman, Roche Holding Ltd.

Jordan, Jr., Vernon E. (USA), Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC

Jost, Sonja (DEU), CEO, DexLeChem

Kaag, Sigrid (NLD), Minister for Foreign Trade and Development Cooperation

Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies

Kerameus, Niki K. (GRC), MP; Partner, Kerameus & Partners

Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.

Koç, Ömer (TUR), Chairman, Koç Holding A.S.

Kotkin, Stephen (USA), Professor in History and International Affairs, Princeton University

Kramp-Karrenbauer, Annegret (DEU), Leader, CDU

Krastev, Ivan (BUL), Chairman, Centre for Liberal Strategies

Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Kristersson, Ulf (SWE), Leader of the Moderate Party

Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group

Kushner, Jared (USA), Senior Advisor to the President, The White House

Le Maire, Bruno (FRA), Minister of Finance

Leyen, Ursula von der (DEU), Federal Minster of Defence

Leysen, Thomas (BEL), Chairman, KBC Group and Umicore

Liikanen, Erkki (FIN), Chairman, IFRS Trustees; Helsinki Graduate School of Economics

Lund, Helge (GBR), Chairman, BP plc; Chairman, Novo Nordisk AS

Maurer, Ueli (CHE), President of the Swiss Federation and Federal Councillor of Finance

Mazur, Sara (SWE), Director, Investor AB

McArdle, Megan (USA), Columnist, The Washington Post

McCaskill, Claire (USA), Former Senator; Analyst, NBC News

Medina, Fernando (PRT), Mayor of Lisbon

Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP

Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist

Monzón, Javier (ESP), Chairman, PRISA

Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates

Nadella, Satya (USA), CEO, Microsoft

Netherlands, His Majesty the King of the (NLD)

Nora, Dominique (FRA), Managing Editor, L’Obs

O’Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair D.A.C.

Pagoulatos, George (GRC), Vice-President of ELIAMEP, Professor; Athens University of Economics

Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, TITAN Cement Company S.A.

Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute

Pienkowska, Jolanta (POL), Anchor woman, journalist

Pottinger, Matthew (USA), Senior Director, National Security Council

Pouyanné, Patrick (FRA), Chairman and CEO, Total S.A.

Ratas, Jüri (EST), Prime Minister

Renzi, Matteo (ITA), Former Prime Minister; Senator, Senate of the Italian Republic

Rockström, Johan (SWE), Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research

Rubin, Robert E. (USA), Co-Chairman Emeritus, Council on Foreign Relations; Former Treasury Secretary

Rutte, Mark (NLD), Prime Minister

Sabia, Michael (CAN), President and CEO, Caisse de dépôt et placement du Québec

Sanger, David E. (USA), National Security Correspondent, The New York Times

Sarts, Janis (INT), Director, NATO StratCom Centre of Excellence

Sawers, John (GBR), Executive Chairman, Newbridge Advisory

Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute

Schmidt, Eric E. (USA), Technical Advisor, Alphabet Inc.

Scholten, Rudolf (AUT), President, Bruno Kreisky Forum for International Dialogue

Seres, Silvija (NOR), Independent Investor

Shafik, Minouche (GBR), Director, The London School of Economics and Political Science

Sikorski, Radoslaw (POL), MP, European Parliament

Singer, Peter Warren (USA), Strategist, New America

Sitti, Metin (TUR), Professor, Koç University; Director, Max Planck Institute for Intelligent Systems

Snyder, Timothy (USA), Richard C. Levin Professor of History, Yale University

Solhjell, Bård Vegar (NOR), CEO, WWF – Norway

Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO

Suleyman, Mustafa (GBR), Co-Founder, Deepmind

Supino, Pietro (CHE), Publisher and Chairman, Tamedia Group

Teuteberg, Linda (DEU), General Secretary, Free Democratic Party

Thiam, Tidjane (CHE), CEO, Credit Suisse Group AG

Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital

Trzaskowski, Rafal (POL), Mayor of Warsaw

Tucker, Mark (GBR), Group Chairman, HSBC Holding plc

Tugendhat, Tom (GBR), MP, Conservative Party

Turpin, Matthew (USA), Director for China, National Security Council

Uhl, Jessica (NLD), CFO and Financial Director, Royal Dutch Shell plc

Vestergaard Knudsen, Ulrik (DNK), Deputy Secretary-General, OECD

Walker, Darren (USA), President, Ford Foundation

Wallenberg, Marcus (SWE), Chairman, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Wolf, Martin H. (GBR), Chief Economics Commentator, Financial Times

Zeiler, Gerhard (AUT), Chief Revenue Officer, WarnerMedia

Zetsche, Dieter (DEU), Former Chairman, Daimler AG

Σύνταξη: Κώστας Μπετινάκης