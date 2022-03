Οι «μάχες» έφτασαν στη δυτική Ουκρανία - Εκρήξεις στην πόλη Λβιβ

Εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, με τις πληροφορίες να μιλούν για «χτύπημα» του αεροδρομίου της πόλης από ρωσικό πύραυλο.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται ότι παρατηρήθηκε καπνός να υψώνεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λβιβ, περίπου 6χλμ (3,7 μίλια) από το κέντρο της πόλης.

Επιπλέον, τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τις 6 το πρωί με σειρήνες αεροπορικής επιδρομής να ηχούν σε όλη την πόλη.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Ukraine 24 δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο μέσω του καναλιού του στο Telegram στο οποίο φαίνεται ένας καπνός σε σχήμα μανιταριού να υψώνεται στον ορίζοντα.

💥❗️Vadym Denisenko, an adviser to the head of the Ministry of Internal Affairs, reported there were loud explosions in the outskirts of #Lviv at approximately 6:30 a.m. Information about injuries or the extent of any damage is not yet available. #Ukraine #StopRussia pic.twitter.com/SkBZiERDH2