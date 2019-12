Η μελωδία «Άγια Νύχτα» που τραγούδησαν νοσοκόμα και καρκινοπαθής έριξε το διαδίκτυο

Συγκίνηση μοίρασε η χριστουγεννιάτικη μελωδία «Άγια Νύχτα» που τραγούδησαν μια νοσοκόμα και ένας καρκινοπαθής μέσα σε νοσοκομείο του Τενεσί στις ΗΠΑ.

Ο 67χρονος Πεν Πένινγκτον που είναι επαγγελματίας μουσικός εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο για χημειοθεραπεία μετά την επανεμφάνιση του καρκίνου που τον ταλαιπωρούσε στο παρελθόν.

«Όταν ανακάλυψα ότι ο καρκίνος επέστρεψε κατέρρευσα. Είναι το τελευταίο που θέλεις να ακούσεις», είπε ο καρκινοπαθής.

Ωστόσο, η νοσοκόμα Αλεξ Κολάζο, όταν έμαθε ότι ο ασθενής ήταν μουσικός, θέλησε να τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα, και γι΄αυτό του έφερε την κιθάρα της για να τραγουδήσουν μαζί.

«Περνούν πραγματικά δύσκολα και πραγματικά θέλω να τους βοηθώ να ξεχνούν ότι βρίσκονται στο νοσοκομείο έστω και για λίγα λεπτά, είτε με κάποιο αστείο, είτε λέγοντάς τους τρελές ιστορίες από την παιδική μου ηλικία, είτε, όπως τώρα, παίζοντας μουσική», δήλωσε η 24χρονη νοσοκόμα, εξηγώντας την κίνησή της αυτή.

Πράγματι, ο ασθενής, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου πήρε στα χέρια του την κιθάρα, για να τραγουδήσει με τη νοσοκόμα του αρχικά το «Can’t Help Falling In Love With You» του Έλβις Πρίσλεϊ και στη συνέχεια την «Άγια Νύχτα», που έκανε χιλιάδες Like από την στιγμή που το ανέβασε στο λογαριασμό της η κόρη του ασθενή, Μπράντι Μάικλ Λιθ.