Η Μελόνι συνεχάρη τον Σούνακ μέσω twitter

Η νέα πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι συνεχάρη, με ανάρτησή της στο Twitter, τον ομόλογό της στη Βρετανία, Ρίσι Σούνακ και δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί μαζί του στις κοινές προκλήσεις.

«Συγχαρητήρια στον Ρίσι Σούνακ, που διορίστηκε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του και με το υπουργικό του συμβούλιο στις κοινές προκλήσεις, υπερασπιζόμενοι τις κοινές μας αξίες, της ελευθερίας και της δημοκρατίας», αναφέρει το σχετικό tweet.

Congratulations to @RishiSunak, appointed as Prime Minister of the United Kingdom. Eager to cooperate with him and his Cabinet on the common challenges, standing for our shared values of freedom and democracy.