Η Μισέλ Ομπάμα βοήθησε ένα ζευγάρι να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης

Η Μισέλ Ομπάμα ανέλαβε διαφορετικού είδους επίσημα καθήκοντα, βοήθησε ένα ζευγάρι που ενωνόταν με τα δεσμά του γάμου να πει το «ναι».



Ο γάμος που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου μεταξύ της Στεφάνια Ρίβκιν και του Τζόελ Σέρκους τελέστηκε από την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τo TMZ, η Μισέλ Ομπάμα βοήθησε το ζευγάρι να ανταλλάξει τους όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης στο Theater on the Lake, στη λίμνη Μίσιγκαν.



Στην αναγγελία του γάμου που δημοσιεύθηκε στους New York Times, αναφερόταν ότι η νύφη είναι διευθύντρια του τμήματος πωλήσεων στην Google και κόρη του αναπληρωτή δήμαρχου του Σικάγου Ρόμπερτ Ρίβκιν και της Σίντι Μόλις, προέδρου της φιλανθρωπικής οργάνωσης της Πένι Πρίτζκερ, Ίδρυμα Pritzker Traubert. (Η Πρίτζκερ υπηρέτησε γραμματέας Εμπορίου στην κυβέρνηση Ομπάμα.) Ο γαμπρός είναι επενδυτικός εταίρος στο DNS Capital του Σικάγου, την οικογενειακή επιχείρηση των Μάικλ Πούκερ και Τζίτζι Πρίτζκερ.



Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Μισέλ τέλεσε τον γάμο στο Σικάγο. Τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα έχουν πολύ στενούς δεσμούς με την πόλη: η Μισέλ γεννήθηκε εκεί, το 1964, και ο Μπάρακ ήταν γερουσιαστής του Ιλινόις από το 1997 έως το 2008.



Ο γάμος πραγματοποιήθηκε ενόψει του νέου κεφαλαίου που ανοίγει για τη Μισέλ Ομπάμα, που είναι η πολυαναμενόμενη περιοδεία της για την προβολή του πρώτου της βιβλίου Becoming.



Νωρίτερα αυτό το μήνα, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram εν αναμονή του βιβλίου και της περιοδείας της, λέγοντας: «Για σας, είμαι η Μισέλ Ομπάμα .... Είναι μια μεγάλη μέρα για μένα, επειδή τελείωσα το βιβλίο μου... Ανυπομονώ να το μοιραστώ με τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που έφυγα από τον Λευκό Οίκο, είχα χρόνο να σκεφτώ και να προβληματιστώ για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, πέρασα λίγο καιρό με σκέψεις για τους ανθρώπους, τις ιστορίες και τις εμπειρίες που με έχουν διαμορφώσει και με βοήθησαν να γίνω το άτομο που είμαι σήμερα και είμαι περήφανη για αυτό που έχω δημιουργήσει. Είμαι περήφανη, επειδή είμαι ειλικρινής, είμαι απόλυτα και εντελώς εγώ. Είμαι επίσης λίγο τρομαγμένη γιατί είμαι ειλικρινής και ανοιχτή, αλλά ανυπομονώ να το μοιραστώ με τον κόσμο».